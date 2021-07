Après une étape de moyenne montagne qui a sourit aux baroudeurs, les coureurs vont retrouver la (très) haute montagne ce dimanche avec la première étape pyrénéenne de ce Tour de France entre Céret et Andorre-la-Vieille.

Au menu des coureurs, quatre ascensions répertoriées en première ou deuxième catégorie. Dont le Port d'Envalira, toit de cette Grande Boucle, culminant à plus de 2 400 mètres d'altitude. Mais le juge de paix de cette étape devrait être le Col de Beixalis, long de 6,4 km à 8,5% de moyenne avant la plongée vers la capitale andorrane.

Au vu du tracé et à la veille de la journée de repos, plusieurs favoris pourraient être tentés de bouger dans l'une des ces deux difficultés. Mais, si c'est le cas, cela se fera loin de la grosse échappée du jour, composée d'une trentaine d'hommes, qui a rapidement pris plus de huit minutes d'avance. On y retrouve notamment Nibali, Alaphilippe, Woods, Gaudu et... trois Belges: Van Aert, De Gendt et Teuns.





Le profil de la 15e étape