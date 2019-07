Cette 9e étape du Tour de France 2019 est une copie conforme de l'étape de samedi remportée superbement par Thomas De Gendt, à la différence que l'étape de ce dimanche est 30 kilomètres moins longue et que seulement trois côtes sont répertoriées (contre six ce samedi).





Dans les trente premiers kilomètres de course, les coureurs vont franchir le Mur d'Aurec sur Loire, une côte longue de 3,2 kilomètres à 11% de moyenne et classée en 1ère catégorie au classement de la montagne. Dans la suite de l'étape, les coureurs devront franchir les côtes de Guillaumanches (7,8 km à 4,1%) et de Saint-Just (3,6 km à 7,2%) toutes deux classées en 3e catégorie. Cette dernière, dont le sommet est situé à 13 kilomètres de l'arrivée constituera le juge de paix de cette étape.





Au niveau du scénario de la journée, on peut s'attendre à un nouveau duel entre baroudeurs et puncheurs. En ce 14 juillet, jour de fête nationale française, les coureurs de l'Hexagone seront particulièrement à tenir à l'oeil aujourd'hui.



Suivez la 9e étape du Tour de France dès 15h00