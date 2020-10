Suivez le Tour des Flandres en direct commenté dès 14h:

Les deux hommes devraient être les plus costauds dans les monts flandriens, ce dimanche. A moins que le champion du monde Julian Alaphilippe ne vienne se mêler à la bagarre.Mais alors que les trois hommes les plus costauds s'échappaient ensemble à 40 kilomètres de l'arrivée, Julian Alaphilippe percutait une moto du jury des commissaires à l'arrêt et chutait lourdement. Le champion du monde semblait pourtant être le plus fort, jusque-là...