Le duel tant attendu entre les deux prodiges du cyclo-cross aura bien lieu ce dimanche sur la plage d’Ostende. Un temps menacé par la nouvelle flambée des contaminations au nouveau variant sud-africain du coronavirus dans la station balnéaire, le championnat du monde aura finalement bien lieu.

Et après les espoirs messieurs et les élites dames ce samedi, le plat de résistance attend les amateurs des courses dans les labourés ce dimanche avec la course élite des messieurs. Avec un duel de titans attendu entre Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel. D’autant que cette année, contrairement à ce qu’on a connu ces dernières saisons, la différence entre les deux hommes est minime.



