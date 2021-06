C'est parti ! Le Jour-J est arrivé pour le coup d'envoi du 108e Tour de France. Pour la première étape de cette Grande Boucle 2021, c'est déjà une étape piégeuse qui attend les coureurs en Bretagne. Entre Brest et Landerneau, les 184 engagés enchaîneront les difficultés (6 au total de cette 1re étape), les petites routes et les traversées de village.

Si les favoris devront rester attentifs à l'avant du peloton pour éviter les pièges, les puncheurs seront très motivés à l'idée de se jouer la victoire à Landerneau, au sommet de la Côte de la Fosse aux Loups. Cette montée de 3 kilomètres à 5,7% de moyenne est à diviser en deux parties. Le premier kilomètre et demi est très raide et sur une petite route avec un passage à 14%. La suite est beaucoup plus plate et sur une grande route, ce qui permettra aux coureurs les plus puissants de sprinter vers la victoire... pour ceux qui auront survécu à la première partie.

Trois noms sont sur toutes les lèvres : Mathieu Van der Poel, Julian Alaphilippe et Wout Van Aert. Peu sont ceux qui estiment que la victoire peut échapper à l'un de ces trois-là, avec à la clé le premier maillot jaune de ce Tour de France.

Dans la première partie de l'étape, 6 coureurs sont partis en tête : Danny Van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Connor Swift (Team Arkéa-Samsic), Franck Bonnamour (B&B Hotels), Anthony Perez (Cofidis), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) et Cristian Rodriguez (Total Energies). Le peloton est contrôle par les formations Deceuninck-Quick Step et Alpecin-Fenix.

Le profil de la 1re étape