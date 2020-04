Selon le quotidien français Le Parisien, le Tour de France pourrait être décalé de quatre semaines.

Les dates officielles du Tour de France 2020 sont toujours les suivantes: du 27 juin (départ à Nice) au 19 juillet (Paris). Mais on le sait, ASO voudrait maintenir coûte que coûte la Grande Boucle au calendrier malgré l'épidémie de coronavirus. S'il est notamment question de disputer le Tour à "huis clos", notamment sans village départ et sans public aux arrivées, une autre piste fait son chemin en coulisses, selon Le Parisien. Il s'agit d'un report d'un mois environ, avec un grand départ le 25 juillet et une arrivée le 16 août.



Aucune décision ne sera toutefois prise avant le 15 avril, date de la fin du confinement actuellement décrété par le gouvernement français. "Ce serait mentir que de dire que l'on n'étudie pas d'autres hypothèses en ce qui concerne les dates", avait notamment affirmé Christian Prudhomme lors de l'annonce du report du Critérium du Dauphiné.



Courir le Tour en août entraînerait probablement un décalage du Tour d'Espagne, détenu à 49% par ASO.