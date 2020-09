Alors que le champion de France Rémi Cavagna détenait longtemps le chrono de référence, Wout Van Aert est venu le devancer de 28 secondes après un départ pourtant plus "lent" que le Français. Mais Tom Dumoulin anéantissait les espoirs de victoire du Belge quelques minutes plus tard, en améliorant sa marque de 10 secondes.



Tadej Pogacar, lui, a choisi de partir très vite pour mettre la pression sur Primoz Roglic en lui reprenant rapidement trente secondes. Puis un peu plus, encore, dans l'ascension finale de la Planche des Belles Filles. Le jeune slovène n'a jamais faibli alors que son compatriote Primoz Roglic semblait paralysé par l'enjeu et s'effondrait dans les derniers kilomètres.



Tadej Pogacar a donc réussi l'impossible en comblant ses 57 secondes de retard au classement général. Il va remporter, ce dimanche, son premier Tour de France.





