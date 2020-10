Trois ans et quelques mois après la victoire de Philippe Gilbert, un Belge va-t-il ajouter un succès aux soixante-neuf précédents conquis par nos compatriotes dans le Tour des Flandres ? Comme la plupart des autres épreuves disputées depuis la reprise des compétitions, fin juillet, le Ronde va se courir dans des conditions particulières, de date, de mesures sanitaires et sur un parcours "allégé" même si ceci est très relatif. Initialement, le tracé devait comporter 267 kilomètres, dix-huit côtes et cinq tronçons pavés. Ces derniers sont tous restés, alors que dans la série des monts, Tenbosse et le légendaire Mur de Grammont ont disparu, remplacés par le Valkenberg, car la boucle vers la cité de la tarte au maton a disparu ce qui réduit le parcours de 23 kilomètres.