Jacques Glassmann sort de l'ombre

Et de rappeler cette terrible journée du 19 mai 1993, la veille du match contre Marseille, quand son équipier Christophe Robert l'a pris à part: «L'OM doit absolument gagner. Ils nous ont choisis, Burruchaga et moi pour faire un arrangement. Ils veulent qu'on laisse filer le match».

Mais le grand Jacques, défenseur de Valenciennes, refuse le marché. Puis, il y a cette conversation téléphonique avec Bernès, directeur de l'OM, qui lui dit: «Alors, tu préfères perdre avec de l'argent en poche ou perdre avec zéro franc. Vous n'avez aucune chance». Le soir du match, Glassmann révèle tout: l'affaire éclate quelques jours après la victoire de l'OM en coupe des Champions.

Dix ans ont passé. Glassmann a tout subi, les humiliations, les injures et «sept mois de galères, sans toucher le moindre centime». Il est parti à la Réunion pour poursuivre son métier: «Attention: il ne faut pas croire que c'était un exil. C'est volontairement que j'ai choisi de partir».

Aujourd'hui, il vit avec sa femme, Audrey, et sa fille dans une villa de la forêt de Raismes, à deux pas du Hainaut belge. « J'ai retrouvé un boulot:, je m'occupe de la reconversion des joueurs qui s'apprêtent à quitter le milieu professionnel». Il vient aussi d'achever un livre («Foot et moi la paix», aux éditions Calmann-Lévy) où il raconte l'affaire: «J'ai voulu ce bouquin pour décrire les sentiments qui ont été les miens durant toutes ces années: non je n'ai jamais été abattu, oui, j'ai toujours lutté. Si ce livre sort pour l'anniversaire des dix ans, croyez-moi, ce n'est pas pour profiter de l'événement. Le contrat qui me lie à mon éditeur ne me permettra pas de faire fortune».

A-t-il des révélations à apporter? «Pas vraimentmais il y a des choses que je n'ai jamais comprises. Je suppose que d'autres personnes que les joueurs étaient au courant de la tentative de corruption. Mais elles n'ont pas été inquiétées. C'est étonnant». On évoque Raymond Goethals: «Personnellement, je n'ai pas été confronté à lui. S'il est sorti indemne, c'est qu'il ne devait pas connaître le dessous des cartes». Puis, Glassmann ajoute: «Tapie, Goethals: tous ces gens ne m'intéressent pas». Sait-il si le monde du football a évolué dans le bon sens? «Tant qu'il y a de l'argent, du business, des places en vue, on pourra tout craindre ».

© Les Sports 2003

Chronologie de «l'affaire» 20 MAI 1993: à la mi-temps du match Valenciennes - Marseille, Jacques Glassmann, défenseur du club nordiste, dénonce une tentative de corruption de la part des dirigeants marseillais. Il les accuse d'avoir proposé de l'argent à ses coéquipiers Christophe Robert et Jorge Burruchaga et à lui-même pour «lever le pied». Son club dépose réclamation. Marseille a gagné 0-1. 8 JUIN 1993: Burruchaga déclare que Jacques Glassmann dit vrai. 24 JUIN 1993: une enveloppe contenant 250000 francs français (37000euros) est découverte dans le jardin de la tante du joueur Christophe Robert. 27 JUIN 1993: Jean-Jacques Eydelie, joueur marseillais qui devait remettre l'argent, est écroué. Quelques jours plus tard, il confirme les accusations de Glassmann. 31 JUILLET 1993: Jean-Pierre Bernès, le directeur sportif marseillais, est placé sous mandat d'arrêt. 22 SEPTEMBRE 1993: l'OM est privé du titre de champion de France. 10 FÉVRIER 1994: Bernard Tapie est inculpé de complicité de corruption. 22 AVRIL 1994: l'OM est rétrogradé en deuxième division. 11 DÉCEMBRE 1994: la Fédération française radie à vie Jean-Pierre Bernès. Tapie est interdit de toute fonction officielle pendant deux ans. 13 MARS 1995: le procès s'ouvre à Valenciennes. Tapie et Bernès, qui ne se parlent plus, se rejettent la responsabilité de la tentative de corruption tandis que les trois joueurs avouent leurs rôles respectifs. 15 MAI 1995: les condamnations tombent. Bernard Tapie sera finalement condamné, en appel, à huit mois de prison et sera incarcéré de février à juillet 1997. 24 OCTOBRE 1995: lors du procès en appel à Douai, Bernard Tapie reconnaît qu'il a demandé à Boro Primorac, l'entraîneur de Valenciennes, de «porter le chapeau». © Les Sports 2003