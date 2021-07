L'adieu de Zinho Vanheusden aux supporters du Standard de Liège : "Je vous aime"

Transféré à l'Inter Milan (contrat de 5 ans) et prêté dans la foulée une saison au Genoa, Zinho Vanheusden a fait ses adieux aux supporters de Sclessin sur Twitter.

"C'est avec des sentiments mitigés que j'écris ceci. Je suis triste car je ne jouerai plus pour vous la saison prochaine, mais également très fier d'avoir été votre capitaine. Après trois belles saisons, j'ai décidé qu'il était temps de franchir une nouvelle étape dans ma carrière. Mes ambitions sont tellement élevées que je veux pouvoir donner le maximum et je pense que c'est le moment opportun pour le faire", écrit le désormais ancien capitaines du Standard.

"Je tiens à vous remercier pour tout : l'affection, le soutien et la force que vous m'avez donnés. Enfant, j'étais assis à côté de vous dans les tribunes, pour plus tard jouer pour vous et même jusqu'à devenir votre capitaine. Je n'ai pas de mots pour expliquer ce que cela signifie pour moi", admet le défenseur qui conclut son aventure en bord de Meuse avec ces mots : "Je vous aime et j'aime le Standard. Tous ceux qui travaillent au Standard, les entraineurs, le conseil d'administration, les joueurs et tous les fans... Vous êtes pour toujours dans mon cœur. À bientôt !"

Rouge un jour rouge toujours ❤️ pic.twitter.com/v4QHSQj0av — Zinho Vanheusden (@ZinhoVanheusden) July 15, 2021