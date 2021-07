Foot: Olivier Giroud s'engage avec l'AC Milan

Vanheusden puis Bornauw: la relève défensive prend des risques pour bousculer la hiérarchie chez les Diables

Critiqué pour la gestion de sa défense lors de l'Euro, Roberto Martinez doit voir avec plaisir le transferts des deux Diables. En effet, Vanheusden et Bornauw rejoignent respectivement le Genoa et Wolfsburg. Les deux défenseurs se mettent en danger pour grandir dans un but précis: bousculer la hiérarchie chez les Diables.