La valeur de ce Diable rouge a augmenté de près de 20% grâce à l'Euro

L'Euro est terminé depuis une semaine et le site spécialisé Transfermarkt a mis à jour la valeur marchande des différents joueurs qui y ont participé. De la pure théorie, donc, mais cela reste un bon indicateur.



Côté belge, un seul joueur a réellement profité de l'Euro pour se révéler: Jérémy Doku. L'ex-Anderlechtois vaut désormais 26 millions d'euros, contre 22 millions avant le tournoi, selon Transfermarkt. Une hausse de 18,2% qui doit faire plaisir à Rennes.



Ceux qui se frottent les mains, ce sont les dirigeants du FC Barcelone. Leur pépite de 18 ans, Pedri, a encore vu sa valeur augmenter de 10 millions d'euros, pour atteindre les 80 millions. Chiesa (Juventus, de 60 à 70 millions) et Phillips (Leeds, de 30 à 40 millions) ont également atteint le cap des +10 millions.



Derrière, Shaw, Damsgaard (+7 millions), Maehle (+6 millions), Rice, Donnarumma, Maguire, Olmo, Jorginho, Hijbjerg, Schick et Zabarnyi (+5 millions) sont les autres joueurs qui font mieux que Doku en terme de progression.



L'affaire du Siècle revenant au PSG puisque Donnarumma, arrivé gratuitement il y a quelques jours, vaut pas moins de 65 millions d'euros !



Du côté de la Copa America, la plus belle progression est à mettre à l'actif de Luis Diaz (de 18 à 25 millions d'euros), un médian qui appartient au FC Porto.