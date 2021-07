Un gros morceau pour Genk: le club affrontera le Shakhtar Donetsk au troisième tour de qualification pour la C1

Genk sera opposé au club ukrainien du Shakhtar Donetsk au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort a été effectué lundi midi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Le match aller aura lieu le 3 ou 4 août, le match retour le 10 août.

Vice-champion de Belgique, Genk n'était pas tête de série pour ce tirage au sort et avait donc de fortes chances de tomber sur un gros morceau. Le club limbourgeois devra passer deux tours préliminaires dans la Voie de la ligue pour pouvoir rejoindre le Club de Bruges en phase de poule de la Ligue des Champions. Deux tirages au sort sont encore prévus lundi à Nyon: celui du 3e tour préliminaire de l'Europa League (13h00) et celui du 3e tour préliminaire de la Conference League (14h00), qui concerne deux clubs belges, Anderlecht et La Gantoise.