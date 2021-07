Standard-Genk: les occasions sont limbourgeoises en ce début de match (DIRECT, 0-0)

Moins de trois semaines après la fin de l'Euro, la Jupiler Pro League reprend déjà ses droits ce vendredi par un alléchant Standard - Genk, les deux derniers finalistes de la Coupe de Belgique. Si le Standard a connu une préparation chahutée marquée par de nombreux départs et peu d'arrivées, Genk semble mieux en place en ce début de saison malgré la défaite le week-end dernier lors de la Super Coupe face à Bruges.

Pour ce premier match de la saison, Leye fait confiance aux jeunes. Dans une défense à trois, le coach liégeois a préféré Al Dakhil à Ngoy aux côtés de Sissako et Laifis. Le reste du onze de base est attendu avec Bastien, Cimirot et Raskin qui animeront l'entrejeu tandis que Klauss et Muleka évolueront de concert.

Du côté de Genk, Thorstvedt est toujours blessé tandis que les Colombiens Muñoz et Cuesta sont toujours en vacances après la Copa America.

Les compos :

Standard : Bodart, Sissako, Al Dakhil, Laifis, Siquet, Gavory, Bastien, Cimirot, Raskin, Klauss, Muleka

Genk : Vandevoordt, Preciado, Sadik, McKenzie, Arteaga, Hrosovsky, Heynen, Trésor, Ito, Bongonda, Onuachu

Suivez la rencontre en direct