Un pass sanitaire imposé dans le foot amateur en France... mais pas à l'ordre du jour en Wallonie et à Bruxelles

Depuis bientôt deux ans, le sport et le foot amateur sont perturbés et les deux dernières saisons en ont d'ailleurs fait les frais. Soit en étant arrêtée prématurément alors que la fin se rapprochait, soit en étant mis sur pause définitive en début de championnat.

Va-t-on vivre une troisième saison aussi chaotique en foot amateur? Evidemment, les différents acteurs prient pour que la reprise des matches officiels vécue ce week-end avec le premier tour de la Coupe de Belgique augure enfin d'un retour à la "normale" avec des championnats allant jusqu'à leur terme.

En France, une décision forte a été prise le 31 juillet et le pass sanitaire (soit un test Covid négatif, soit une attestation de vaccination, soit un certificat de rétablissement) sera obligatoire dès le 30 septembre pour pouvoir avoir accès aux différents sites avant un match ou un entrainement.



David Delférière: "Nous y sommes favorables"

Qu'en est-il en Belgique? Ou du moins côté francophone? Pour l'instant, cette question n'a pas été discutée par les différentes instances gouvernementales. Et il n'est pas à l'ordre du jour après nos renseignements pris auprès du cabinet de la ministre des Sports.

"En tout cas, nous, on y est favorable", lance David Delférière, le président de l'ACFF. "Tout dépend du Codeco et de la ministre et nous avons d'ailleurs envoyé ce sujet à la ministre. On est dans l'attente mais on sait que généralement, la France est plus stricte que chez nous. En tout cas, nous, on ne peut faire qu'appliquer la loi."

Alors que l'ACFF a incité le foot amateur à se faire vacciner, notamment lors du marathon de la vaccination mi-juin, la Fédé francophone espère aussi pouvoir enfin connaitre une saison pleine.

"On aimerait surtout que lors d'un cas positif dans une équipe, on ne remette pas tout le groupe en quarantaine mais seulement les élements n'étant pas vaccinés ou ne présentant pas de test négatif depuis un laps de temps à déterminer, ce serait plus facile pour nous. Sinon, on est reparti pour une saison chaotique. On veut être dans une opportunité de jouer plutôt que dans des reports. Mais nous sommes à 70% de vaccinés, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas continuer à jouer."