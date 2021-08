Bonne nouvelle du côté de l'Inter: Christian Eriksen était au centre d'entraînement

C'est la première fois que le Danois retourne dans le centre milanais depuis son accident cardiaque lors du premier match de son équipe à l'Euro 2020. Le milieu de terrain danois qui a salué les dirigeants, l'entraîneur, les coéquipiers et tout le personnel présent, se porte bien et se trouve dans d'excellentes conditions physiques et mentales.

Christian Eriksen suivra un programme de récupération proposé par les médecins danois à Copenhague, qui coordonneront tout le suivi clinique, en tenant toujours informé le staff médical de l'Inter Milan.