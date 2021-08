Louis van Gaal nommé nouveau sélectionneur des Pays-Bas pour la 3e fois de sa carrière

Il a signé un contrat jusqu'au Mondial 2022. Van Gaal, 69 ans, va entraîner les Pays-Bas pour la troisième fois de sa carrière après des passages entre 2000 et 2001 et entre 2012 et 2014. Le Néerlandais était libre depuis son départ de Manchester United au terme de la saison 2015-2016.

L'ancien entraîneur à succès de l'Ajax Amsterdam sort donc de sa retraite, annoncée en mars 2019, pour prendre la succession de Frank de Boer. De Boer avait été remercié par la KNVB après l'élimination des 'Oranje' en huitièmes de finale de l'Euro 2020 contre la Tchéquie.

"J'ai toujours porté le football néerlandais dans mon coeur et je pense que le poste de sélectionneur est un poste-clé pour faire avancer notre football", a réagi Van Gaal. "C'est un honneur de pouvoir entraîner l'équipe nationale. Les prochains matches de qualification pour le Mondial 2022 arrivent rapidement. Je suis content d'être de retour. J'ai déjà parlé avec des joueurs et le staff a été composé en collaboration avec la KNVB. J'ai hâte que l'on commence à travailler ensemble."