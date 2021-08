Thierry Henry devient consultant pour la Ligue 1!

Amazon frappe très fort en ce début de saison. Après avoir annoncé obtenir un grand nombre des droits de diffusion des matches de Ligue 1 il y a plusieurs semaines déjà, la plateforme numérique dévoilait ce mercredi son casting complet de consultants et commentateurs. Et on peut dire qu'il y a plusieurs belles surprises!



A partir de ce vendredi 6 août, date du lancement officiel de la compétition française avec un Monaco-Nantes d'entrée de jeu, Thierry Henry viendra en effet partager son analyse sur Amazon Prime en tant que consultant. Les deux commentateurs phares Smaïl Bouabdellah et Julien Brun seront également de la partie, tout comme Mathieu Bodmer, Benoît Chayrou ou encore Benjamin Nivet.

Si vous êtes un grand amateur de Ligue 1 et que vous désirez suivre les matchs, il vous faudra toutefois débourser une belle somme. En effet, pour suivre la chaîne "Pass Ligue 1", il vous faut d'abord être membre d'Amazon Prime (5,99€ par mois ou 49€ par an), avant d'ensuite pouvoir vous abonner à la chaîne foot pour 12,99€ par mois. Vous pourrez ainsi suivre huit rencontres de L1 par journée.