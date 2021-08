Guardiola coupe court aux rumeurs envoyant Messi à Manchester City: "Il ne fait pas partie de nos plans"

Ce jeudi soir, une bombe retentissait dans la planète football: contre toute attente, Messi ne renouvèlera pas son contrat au sein du FC Barcelone.



Il n'en fallait pas plus pour que de nombreuses rumeurs et spéculations voient le jour un peu partout. Parmi elles, deux bruits de couloir se font un peu plus pressant que les autres ces dernières heures. L'Argentin pourrait rebondir au Paris-Saint-Germain ou à Manchester City. Ces deux équipes seraient dans le peloton de tête pour recruter le sextuple Ballon d'or.

Si Messi venait à rejoindre les Anglais, il retrouverait alors Pep Guardiola avec lequel il a tout gagné au sein du club catalan lorsque ce dernier coachait les Blaugranas.

Aujourd'hui, en conférence de presse, l'entraîneur de City a cependant tenu à dissiper tous les racontars actuels: " Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour Jack Grealish. Il portera le numéro 10 car nous croyons en lui et nous pensions que Leo continuerait à Barcelone et il ne fait donc maintenant pas partie de nos plans", assure-t-il.

Si l'on en croit ces déclarations, la porte semble ainsi grande ouverte à un départ de Lionel Messi vers le PSG. A moins qu'un autre club ne vienne jouer les trouble-fête ou d'un énième revirement du côté espagnol...