Les Zèbres veulent relancer le moteur face à OHL (Direct à 16h00)

Charleroi est toujours invaincu dans cette compétition. Avec un quatre sur six, les Carolos ont bien entamé le championnat. Mais la semaine dernière, face à Saint-Trond, les hommes d'Edward Still n'ont pas réussi à déflorer le marquoir. Une anomalie que les Zèbres voudront gommer en début de soirée face à Louvain, qui a réalisé deux partages lors des deux premières journées.

Par rapport à la rencontre contre les Canaris, Still donne à Nicholson une place dans le onze de base à la place de Bédia. Zorgane est dans le groupe et sera immédiatement titulaire. Ilaimaharitra et Keita sont, quant à eux, blessés et indisponibles.

Du côté louvaniste, on pourrait retrouver les deux anciens zèbres, Kaveh Rezaei et Sébastien Dewaest, même s'ils ne sont pas encore à 100%.

Les compos :

OHL : Romo, Ngawa, Özkacar, Dewaest, Bese, Malinov, Keita, De Norre, Mercier, Schrijvers, Henry

Charleroi : Koffi, Knezevic, Dessoleil, Andreou, Van Cleemput, Zorgane, Morioka, Kayembe, Gholizadeh, Nicholson, Zaroury

Suivez la rencontre en direct commenté :