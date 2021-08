Kevin De Bruyne toujours pas débarrassé de ses blessures: il pourrait manquer le match d'ouverture contre Tottenham

Editeur DH, S+ et journaliste foot étranger

Kevin De Bruyne n'est toujours pas débarrassé de ses pépins physiques. Blessé juste avant l'Euro au niveau de l'orbite, il s'était également fait mal à la cheville pendant la compétition. Finalement, il avait été retapé juste à temps pour la rencontre perdue contre l'Italie en quart de finale.

Ce mardi, Het Laatste Nieuws annonce que le joueur pourrait ne pas être prêt lors du choc de ce dimanche contre Tottenham. En effet, les Citizens affrontent les Spurs pour commencer leur championnat. Une rencontre délicate qui pourrait se jouer sans le meneur de jeu. Ce vendredi, Pep Guardiola avait déjà annoncé la couleur en conférence de presse. Il avait notamment déclaré qu'il serait absent "pour un bon moment."

Un mois après sa dernière rencontre, le joueur ressentirait toujours des douleurs. Il s'est empressé d'aller faire un tour chez son médecin de confiance à Barcelone Ramón Cugat. Un scanner avait rassuré le joueur et le staff de City.

Les prochains jours seront donc cruciaux. Si la douleur ne s'amplifie pas et sa cheville ne gonfle pas, il pourrait éventuellement jouer contre les Londoniens. S'il rechute et que les ligaments se déchirent à nouveau, il pourrait à nouveau se faire opérer. Ce qui signifie qu'il serait absent pendant plusieurs mois. La prudence reste donc de mise et Pep Guardiola aurait choisi de ne pas brûler les étapes avec son maître à jouer.