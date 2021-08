Le Sporting de Charleroi va réserver une tribune de son stade aux non-vaccinés

A partir de ce vendredi 13 août, les supporters de football pourront à nouveau remplir les stades partout en Belgique. Si aucune limite au niveau de la capacité ne sera désormais imposée, certaines règles sanitaires resteront encore en vigueur. Toutefois, certains clubs semblent plus souples que d'autres au niveau des mesures mises en place.



C'est le cas notamment du Sporting de Charleroi, qui annonce sur son site internet que les supporters non-vaccinés et non munis d'un test PCR pourront tout de même se rendre au stade.

Un tiers de la tribune 2 (T2) sera réservé pour ces supporters, et ce, dès ce 13 août lors de la rencontre qui opposera Charleroi à Anvers (RAFC) en ouverture de la quatrième journée de Pro League.

Toutefois, les spectateurs de la T2 devront se plier à certaines mesures, comme le port du masque lors des déplacements et une limite de huit personnes par groupes de supporters. Comme la capacité maximale du stade peut être atteinte, il n'y aura par contre pas de respect de la distanciation sociale.

Les détenteurs d'un pass sanitaire (attestant d'un schéma de vaccination complet, d'un rétablissement récent au Covid-19 ou d'un test PCR négatif) pourront eux s'asseoir dans toutes les autres tribunes du stade du Pays de Charleroi. Ces supporters, eux, ne devront se plier à presque aucune mesure sanitaire, si ce n'est de rester assis à une place fixe lors de la consommation de nourriture et de boissons.