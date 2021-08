"Tu t'es mis à genoux pour de l'argent": furieux, les supporters de l'Inter détruisent la fresque de Romelu Lukaku à San Siro

Editeur DH, S+ et journaliste foot étranger

Les histoires d'amour finissent mal en général. Après deux ans d'idylle, Romelu Lukaku va partir de l'Inter Milan pour rejoindre Chelsea. Prix du transfert estimé: 115 millions d'euros. Avec un salaire plantureux soit 350 000 £ par semaine avec les Blues.

De quoi rendre les fans de l'Inter fous de rage. Alors qu'il avait une gigantesque et superbe fresque à proximité du stade de l'AC Milan, elle a été détruite et vandalisée pendant la nuit de lundi à mardi. Au début du mercato, le club comme le joueur avaient affirmé la volonté de poursuivre la belle histoire. L'an dernier, le Diable rouge avait inscrit 30 buts dont 23 en Serie A avec les Nerazzurri. De quoi permettre au club de remporter un Scudetto mérité dix ans après leur dernier titre.

© Daily Mail





© Daily Mail





En deux saisons, le joueur formé au RSCA s'était complètement relancé dans la Botte. Après une expérience mitigée du côté de Manchester United, il a inscrit 64 buts en 95 rencontres toutes compétitions confondues en Italie.

Depuis le titre, l'Inter Milan semble en pleine ébullition. Alors que le club avait annoncé devoir vendre des joueurs à cause de problèmes financiers, ce sont trois à quatre éléments clés de la superbe saison dernière qui ont (ou qui vont) plié bagage. Le premier à avoir mis les voiles est Antonio Conte, l'architecte du succès. Suivi par Achraf Achimi qui a littéralement explosé sur son côté droit avant son transfert au PSG pour 65 millions. Bientôt, ce sont Romelu Lukaku, pour Chelsea donc, et certainement Lautaro Martinez que l'on annonce à Tottenham pour 70 millions afin de remplacer Harry Kane. Soit l'un des duos les plus prolifiques en Europe la saison dernière.

Si Lukaku est visé également par ce geste des supporters, il semble que les fans en veulent essentiellement au propriétaire Zhang qui a vendu tous ses meilleurs éléments.