"C'est fini", "Ici c'est Messi", "Ça fait mal": la presse internationale évoque l'arrivée fracassante de l'Argentin au PSG

Si vous êtes un collectionneur assidu et fan de ballon rond, gardez bien au chaud la une de votre journal préféré car elle est tout bonnement historique. Lionel Messi, sextuple Ballon d'or et identifié depuis son plus jeune âge au Barça, signe officiellement au PSG et évoluera en Ligue 1. L'occasion de faire une revue de presse d'une journée pas comme les autres.

France

Nos confrères de l'Equipe ont eu la même idée que La DH, à savoir la photo du capitaine de l'Albiceleste arborant un tee-shirt "Ici, c'est Paris". La une du journal titre un simple mais efficace "Ici c'est Messi".

Le Parisien,de son côté, célèbre l'arrivée du nouveau numéro 30 du PSG et titre simplement "Parisien".

Espagne

Côté catalan, Mundo Deportivo titre sa une d'un triste "C'est fini". De son côté, Sport exprime également son désarroi. "Messi signe pour le PSG... et ça fait mal !".

Côté madrilène, Marca raconte que Messi prépare la révolution française.

AS, journal sportif madrilène, dévoile une photo de la star argentine et son nouveau numéro 30, accompagné d'un "Paris es una fiesta" (Paris est une fête).





Italie

En Italie, le Corriere dello Sport titre "Messi ora ride" (Messi rit désormais) et l'illustre avec cette photo devenue historique.

