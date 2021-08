Et maintenant, un mois de patience pour voir Lionel Messi sur un terrain

Au PSG, Messi va faire face à son plus grand défi

Il y a un peu moins de dix ans, aux prémices du projet, Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas caché sa volonté non pas d’acheter le futur Lionel Messi mais de le former. Au final, le président parisien n’a fait ni l’un ni l’autre et s’est offert la version originale qui était là, libre comme l’air.