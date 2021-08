Quand Thomas Muster ridiculisait Nasser al-Khelaïfi sur un court de tennis

En mai 1996, un certain Nasser al-Khelaïfi, WC, affronte Thomas Muster à Sankt Pölten.



Face au n° 2 mondial, le futur président du PSG, alors non classé à l'ATP et 995e à son apogée, perd 6/0 6/1. Sans vraiment "gagner" un jeu.



