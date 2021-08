Pourquoi le transfert de Romelu Lukaku est historique

Il débarque en provenance de l’Inter Milan contre 115 millions €. Le Diable devient par la même occasion le joueur le plus cher de la planète en montants de transfert cumulés. En prenant en compte toutes les transactions dont il a été l’objet (cinq transferts et un prêt payants), Big Rom aura coûté 327 millions € au total. Une somme grâce à laquelle il devance Neymar et ses 310 millions € ou encore le quintuple Ballon d’or Cristiano Ronaldo (230 millions €).

À Londres, Lukaku touchera un véritable pactole : 12 millions € par an durant cinq saisons. Il double ainsi le salaire qu’il touchait à l’Inter. À noter que le RSCA est également gagnant dans cette opération : les Mauves récupèrent entre 2,5 et 4 millions € grâce aux indemnités de formation.

Dix ans après son premier transfert vers Londres, le Diable va pouvoir prendre sa revanche. Car il n’est jamais parvenu à s’imposer lors de son premier passage à seulement 18 ans. "Je suis heureux et béni d’être de retour dans ce merveilleux club, a déclaré Lukaku. Cela a été un long périple pour moi : je suis venu ici étant enfant, j’avais beaucoup à apprendre mais maintenant, je reviens avec beaucoup plus d’expérience et de maturité."

Ambitieux, le joueur espère garnir son armoire à trophées, après avoir remporté la Série A l’an dernier. "Je pense que cette opportunité arrive au bon moment et j’espère que nous pourrons avoir beaucoup de succès ensemble."

Cette nouvelle chance dans le club de ses rêves, Lukaku pourrait la commencer du bon pied dès ce samedi : il pourrait déjà être aligné par Thomas Tuchel face à Crystal Palace.