Après sa victoire face à Saint-Trond, Eupen se hisse à la 3e place du classement

En battant Saint-Trond 2-1 dans le cadre de la 4e journée du championnat de Belgique, Eupen s'est hissé à la troisième place du classement de la Jupiler Pro League. Grâce à Boris Lambert (21e) et Jonathan Heris (74e), les Pandas comptent 8 points, un de moins que l'Union Saint-Gilloise, victorieuse 2-0 de Courtrai, et Ostende, qui a aligné un troisième succès d'affilée à Seraing (2-3).

En début de rencontre à Eupen, Saint-Trond a touché le plus de ballons. Sur une perte de balle d'Emmanuel Agbadou aux seize mètres, Ilombe Mboyo a tenté sa chance et Abdul Manaf Nurudeen a dévié le ballon au-dessus de la barre transversale (1ère). Nelson Balongo (7e) et Rocco Reitz (11e) ont également eu l'occasion de tirerau but mais l'envoi du Congolais a été contré et celui de l'Allemand a atterri directement dans les mains du gardien visité. Petit à petit, Eupen n'a plus éprouvé de difficulté à sortir le ballon de son camp et sur un coup de coin botté par Stef Peeters, Boris Lambert a profité d'une erreur de marquage pour mettre le ballon au fond de la tête (21e, 1-0). Sur perte de balle de Peeters, les Trudonnaires sont passés près de l'égalisation mais la conclusion de Mboyo, qui s'était retrouvé face à Nurudeen, était trop faible (37e).

La seconde période a surtout été marquée par les nombreuses fautes et les cartes jaunes à la clé et les nombreux changements jusqu'à ce que Balongo égalise sur une volée ne laissant aucune chance au gardien eupenois (66e, 1-1) Mais les Germanophones ne se sont pas contentés du partage et sur une nouvelle phase arrêtée, Peeters a distillé son deuxième assist de la journée à Heris (74e, 2-1)