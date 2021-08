Romelu Lukaku publie un message d'hommage aux supporters de l'Inter : "Merci de m'avoir aimé comme si j'étais l'un des vôtres"

Deux ans après son arrivée en Italie, Lukaku quitte la Botte après avoir fait l'unanimité.

Après une saison marquée par le titre de champion, le Diable Rouge revient à Londres pour écrire l'histoire et se venger d'un premier passage moyen à Chelsea.

L'attaquant n'a pas définitivement tourné la page. Il a publié sur ses réseaux sociaux ce dimanche une lettre pour les fans de l'Inter.

"Chers supporters de l'Inter

Merci...

Merci de m'avoir aimé comme si j'étais l'un des vôtres.

Merci d'avoir été une famille pour moi.

Merci pour votre soutien inconditionnel et votre amour quotidien.

Merci de m'avoir motivé encore plus après la première saison.

Quand je suis arrivé à l'Inter, j'ai su tout de suite que j'étais fait pour ce club.

L ' amour et l'accueil que j'ai reçu à l'aéroport de Malpensa ont été le début d'une très belle histoire.

J 'avais décidé de ne jamais vous décevoir quand je portais le maillot de l'Inter.

Je me suis donné à 100 % chaque jour à chaque entraînement mais surtout lors des matchs pour vous rendre heureux.

La première saison s'est terminée de la manière la plus dure possible, mais vous m'avez donné la force de continuer à pousser et nous l'avons fait en tant qu'équipe, c'est pourquoi nous sommes devenus champions

J ' espère que vous comprenez ma décision d'aller à Chelsea. C'est l'occasion dont j'ai toujours rêvé.

Une chose est sûre, je reste interiste pour toujours car sans vous je ne serais pas l'homme et le joueur que je suis aujourd'hui.

Alors merci du fond de mon cœur

Merci beaucoup."