Romelu Lukaku sur son retour à Chelsea: "Tuchel veut que je sois un leader"

De retour dans son club de coeur, Romelu Lukaku veut réussir là où il a échoué durant son premier passage. Dans une interview accordée au site du club londonien, le Diable dévoile toutes ses ambitions.

Premier pas : l'intégration

Le désormais ancien intériste a hâte de rencontrer ses nouveaux coéquipiers, il a d'ailleurs confié qu'Hakim Ziyech l'a ajouté au groupe Whatsapp des joueurs. "C'est bien d'être entouré de visages familiers, j'ai envie de travailler avec cette équipe".

Le Belge, en quarantaine, a profité pour analyser le succès des Blues face à Crystal Palace. "C'était une bonne victoire (3-0, NDLR) et avec la manière. J'espère que l'on pourra maintenir ce niveau de performance toute la saison. J'ai hâte de relever le défi".

Un Lukaku plus complet

Dix ans après sa première expérience à Chelsea, le joueur se décrit comme un attaquant plus "complet". "Je veux continuer à améliorer les petits détails. Je veux aider l'équipe et le manager, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons."





"Tuchel veut que je sois un leader"

Lukaku s'est entretenu avec son nouveau coach, l'Allemand Thomas Tuchel. La conversation s'est bien déroulée selon le Diable. "Il veut que je sois un leader. Mon rôle dépendra du match et de ce que le coach voudra que je fasse. Les deux saisons passées en Italie m'ont permis de maitriser toutes les facettes dont a besoin un attaquant. Je suis prêt".

A 28 ans, le récent vainqueur de la Serie A aime se sentir leader. "J'aime que tout le monde se sente à l'aise et en confiance. C'est ce que je faisais à l'Inter et quand j'ai été capitaine en équipe nationale".

"Mes ambitions personnelles s'appuient sur les ambitions du club"

Au moment de poser le pour et le contre d'un éventuel retour à Londres, Rom' a été séduit par les ambitions des Blues. "Chelsea veut continuer à gagner et grandir. Ils veulent dominer en Angleterre et en Europe. C'est pour cela que je suis revenu".

Sa relation avec Didier Drogba

L'attaquant veut suivre les traces de la légende de Chelsea. "Notre relation compte énormément pour moi. Je l'ai d'ailleurs au téléphone tous les deux ou trois jours. Il connaît beaucoup de monde à Chelsea et m'a donc bien aider à préparer les derniers détails".

"Je suis prêt"

Après des semaines mouvementées, Lukaku est prêt pour "ce nouveau combat". "Je veux que Chelsea gagne. Je suis content que le premier match soit un derby face à Arsenal, chez eux. J'espère que l'on pourra obtenir un bon résultat".