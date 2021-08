Thierry Henry préfère ne pas s'enflammer à propos du transfert de Messi au PSG: "Ils prennent un peu trop de buts à mon goût"

Avec l'arrivée du sextuple Ballon d'Or dans la capitale parisienne, de nombreux observateurs s'accordent à dire que le Paris-Saint-Germain possède l'une des formations les plus séduisantes d'Europe. Surtout si l'on y ajoute en plus les autres gros coups que sont Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou Georginio Wijnaldum !



Cependant, Thierry Henry tempère quelque peu cet enthousiasme entourant le PSG: "L’équilibre, c’est le plus important. A un moment donné, on parle toujours de grands joueurs, d’attaque, d’aller vers l’avant. Mais il faut un équilibre. On parle de l’équipe dans laquelle j’évoluais au Barça mais les gens oublient de souligner qu’on ne prenait pas beaucoup de buts. En général, les équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts ne sont pas loin du titre, voire de la Ligue des champions", pointe-t-il.

"Après quand vous avez des joueurs surhumains, ça devient un peu plus facile mais quand je vois comment Paris évolue à l’heure actuelle. Ils prennent un peu trop de buts à mon goût pour pouvoir aller un peu plus loin. C’est vrai qu’il manquait des joueurs mais l’équilibre est le plus important", précise l'ancien adjoint des Diables Rouges.