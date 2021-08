Thomas Tuchel : "Avec Lukaku, nous avons le numéo un des buteurs"

Thomas Tuchel espère pouvoir compte sur Romelu Lukaku dimanche à Arsenal pour le compte de la 2e journée du championnat d'Angleterre. L'attaquant des Diables Rouges, fraîchement débarqué de l'Inter Milan doit d'abord achever sa quarantaine sanitaire et se préparer ensuite avec sa nouvelle équipe. Des perspectives qui réjouissent l'entraîneur allemand qui voit, avec son arrivée, les options se multiplier en attaque.

"Je pense qu'avec Romelu, nous avons maintenant la chance de pouvoir jouer avec deux attaquants, comme l'Inter faisait avec lui, ou de continuer avec trois attaquants. Nous allons voir à présent comme cela va fonctionner et nous allons trouver une solution pour les joueurs autour de lui".

Jusqu'ici Kai Havertz, Christian Pulisic et Timo Werner étaient utilisés dans différentes positions et Tuchel pense que l'arrivée de Lukaku va leur faire du bien.

Pulisic et Werner ont tous les deux commencé face à Crystal Palace dimanche en ouverture du championnat d'Angleterre (3-0), l'Américain inscrivant d'ailleurs le deuxième but des Blues. "Chaque joueur aime avoir une position fixe pour laquelle il se bat, je sais cela très bien, mais en même temps cela peut être aussi un énorme avantage de pouvoir jouer dans plus d'une position, parce que vous pouvez alors jouer plus de minutes".

"Avec l'arrivée de Romelu, nous avons le numéo un des buteurs et nous voulons l'avoir sur le terrain. C'est très clair", a expliqué Tuchel sur le site de Chelsea. "Si vous faites ce genre de transferts, vous devez absolument être sûr de vouloir le mettre sur le terrain, mais je suis sûr aussi qu'il va enlever de la pression sur les épaules de jeunes joueurs comme Kai, Timo et Christian, parce que Romelu est le genre de personnalité qui adore prendre ses responsabilités"

L'entraîneur de Chelsea est optimiste pour samedi. Tuchel espère en effet pouvoir aligner Romelu Lukaku dimanche à Arsenal. "Nous espérons que Romelu aura fini sa quarantaine à temps pour reprendre l'entraînement mardi (le joueur doit présenter des tests PCR négatifs, ndlr). Lundi (aujourd'hui) nous sommes en congé et nous allons essayer de le préparer pour jouer contre Arsneal et j'espère qu'il pourra être sur le terrain.