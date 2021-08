Officiel: Michy Batshuayi est prêté au Besiktas!

Le transfert ne faisait guère de doute. Ce mercredi, le Besiktas a officialisé le prêt de Michy Batshuayi pour une saison. Dans nos pages de ce mercredi, nous avions présenté ce qui attendait le Diable rouge dans la capitale turque.

Via un GIF, le club turc a annoncé la nouvelle en jouant sur le surnom du joueur Batsman. Le Diable rouge est arrivé lundi soir à Istanbul, où de nombreux supporters l'attendaient à l'aéroport. Son passage à Besiktas sera le cinquième prêt depuis qu'il a rejoint Chelsea il y a cinq ans.

Arrivé en 2016 à Chelsea, il n'a jamais réellement reçu sa chance chez les Blues. Il a successivement été prêté à Dortmund (la seule réussite), Valence (l'échec le plus cuisant) et Crystal Palace par deux fois. L'an dernier, il avait touché le fond en étant dépassé dans la hiérarchie par Zaha, Benteke et Mateta.

Il était donc revenu à Chelsea sans avoir aucun espoir de pouvoir disputer une place de titulaire. Et encore moins avec l'arrivée de Romelu Lukaku à Londres. Batsman pose donc ses valises dans le Bosphore où il espère, enfin, relancer sa carrière.