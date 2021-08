Son numéro de maillot, le système tactique, ses coéquipiers et son rôle de leader: Romelu Lukaku est prêt pour Arsenal !

Après les paroles, place aux actes ! Après des journées mouvementées marquées par son départ de l'Inter et son retour dans son club de coeur, Romelu Lukaku s'entraîne depuis deux jours avec les Blues. Chelsea a d'ailleurs diffusé des vidéos du nouvel attaquant de Thomas Tuchel.

Après cette session collective, une conférence de presse a été organisée. Forcément, le nouveau colosse de Londres est très satisfait d'avoir rejoint ses coéquipiers. "Je suis ravi d'avoir pu m'entraîner hier et aujourd'hui", commence-t-il. "J'ai ressenti un très bon feeling avec les autres joueurs. Et les intentions du coach sont très claires. Ce que j'aime dans cette équipe, c'est l'envie de travailler ensemble pour obtenir des résultats."

Justement, Thomas Tuchel s'appuie sur un système qu'il connaît déjà. "Effectivement, c'est le même qu'en équipe nationale. Mais je dois d'abord connaître mes partenaires afin de pouvoir bien travailler tous ensemble."

Sans discussion possible, le Romelu d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le gamin qui débarquait à Stamford Bridge à 18 ans à peine. Le ton est posé. Le regard est droit et Romelu transpire la maturité."Depuis lors, j'ai beaucoup appris sur moi même" admet-il. Le déclic s'est réalisé en Serie A. "Lors de ces deux dernières saisons, j'ai pris beaucoup de maturité. Je suis bien plus complet que ce soit techniquement. Mais aussi tactiquement car je comprends mieux les espaces où je peux m'engouffrer."

Surtout, l'Inter Milan lui a permis de devenir un leader sur le terrain. Mais aussi en dehors. Cependant, il ne se met pas de pression dans son nouveau club. Et ne veut prendre la place de personne. "Azpi est le capitaine et je crois qu'il prend son rôle très au sérieux. Il m'a envoyé un message pendant ma quarantaine ce qui prouve qu'il est une bonne personne pour être capitaine. Dans un vestiaire, il n'y a pas qu'un seul leader. Un groupe est formé par toute une série de fortes personnalités. L'année dernière, ce groupe a fait ses preuves. Je suis là pour aider l'équipe. La communication sera très importante pour connaître mes coéquipiers et qu'on s'entraîne pour aller chercher des trophées."

Ce dimanche, Chelsea affronte Arsenal à 17h30. "Je suis prêt pour la rencontre de dimanche. J'ai réalisé toute la présaison avec l'Inter et je me suis entraîné deux fois depuis mardi. Tout ce que je veux, c'est aider mon équipe. Et si l'entraîneur a besoin de moi, je serai disponible."

Big Rom' a déjà disputé un derby londonien mais il n'en garde pas forcément un bon souvenir. Le 29 octobre 2011, les Blues s'étaient écroulés 3-5 au Bridge. Une autre époque. "Cela sera une belle rencontre lors de ce derby qui est toujours spécial. C'est difficile de comparer les deux époques. Aujourd'hui, les Gunners sont en reconstruction. Mais cela reste une belle équipe. J'ai hâte d'être sur le terrain."

Un match qu'il va aborder avec son nouveau numéro de maillot: le numéro 9. Laissé libre depuis le départ de Abraham, Lukaku a confirmé avec un sourire qu'il porterait ce numéro lourd de sens. Un poids et une pression qu'il semble aujourd'hui en mesure de soulever.