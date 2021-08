Accueil Sports Football La pyrotechnie dans les stades est-elle vraiment dangereuse? Le serrage de vis souhaité par le politique contrarie les Ultras Pyrotechnie: danger ou hypocrisie? Le serrage de vis souhaité par le politique contrarie les Ultras. On fait le point. © BELGA Vincent Blouard

C'est un nouveau projet de loi qui fait grincer des dents parmi les supporters les plus fervents. Cette volonté politique de durcir la "loi football" émane de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, et vise à intensifier la lutte contre l'utilisation d'engins pyrotechniques (fumigènes, pétards, feux de Bengale) dans les stades de football et aux alentours. Il est également prévu que...