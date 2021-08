Martinez veut garder le même groupe qu'à l'Euro... puis ajouter plusieurs nouveaux jeunes talents !

"Il ne faut pas s'attendre à des surprises", a dévoilé Martinez à La DH. Il va donc rappeler quasiment le même groupe que celui avec lequel il est parti à l'Euro, plus quelques joueurs qu'il avait désignés comme dépanneurs, comme l'homme en forme De Ketelaere, Sambi Lokonga, Vanheusden, Saelemaekers et Verschaeren. "Aucun des anciens ne m'a annoncé qu'il n'est plus disponible", dit encore Martinez. "J'espère que Thomas Vermaelen pourra nous rejoindre, parce que le Japon n'a pas encore levé les mesures anti-Covid."

Ce même groupe jouera la phase finale de la Nations League en octobre : le 07/10 contre la France et éventuellement la finale le 10/10 contre l'Italie ou l'Espagne. En novembre, la Belgique affronte encore l'Estonie et le pays de Galles. "Et après cela, je veux donner du temps de jeu à quatre ou cinq nouveaux jeunes." Eliot Matazo (19 ans, sur le banc avec Monaco contre Nantes) et Amadou Onana (20 ans, transféré de Hambourg à Lille) pourraient en faire partie. "Oui, ils ont un profil intéressant. À eux de se montrer dans leur club et en équipe nationale U21."