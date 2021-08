Belges à l'étranger: Doku sort sur blessure, Thibaut Courtois encaisse trois buts, 59 minutes "timides" pour Eden Hazard!

ESPAGNE:

Le Real Madrid a été accroché 3 buts partout à Levante en clôture de la 2e journée du championnat d'Espagne. Il n'aura fallu que cinq minutes à Gareth Bale pour ouvrir la marque pour les Madrilènes (0-1), mais Levante égalisait dès la reprise par Marti (46e, 1-1).

Thibaut Courtois encaissait même un second but à la 57e minute sur une belle reprise de volée de Campana (2-1). Tout comme à Alaves (1-4) lors de la première journée, Eden Hazard, titulaire, est sorti à la 59e minute (à la 66e à Alaves), remplacé par Junior Vinicius et comme contre Alaves, Junior Vinicius a marqué, permettant d'abord au Real d'égaliser à la 73e minute (2-2). Levante ne traînait pas pour reprendre l'avantage par Rober Pier à la 79e (3-2). Junior Vinicius réussissait un doublé à la 85e minute de jeu pour égaliser une seconde fois (3-3). Trois minutes plus tard, le gardien de Levante, Aitor Fernandez, était exclu pour avoir pris le ballon de la main loin de ses bases, mais malgré six minutes d'arrêt de jeu, le marquoir n'évoluait plus.

Yannick Ferreira Carrasco et son club de l'Atletico de Madrid recevaient eux dimanche Elche. Le champion d'Espagne s'est imposé sur le score de 1-0 et entame sa saison avec six points sur six. Carrasco a joué l'entièreté de la rencontre devant les spectateurs de retour au Wanda Metropolitano après plus d'un an. Vainqueur avec l'Atletico de Madrid 1-2 sur le terrain du Celta Vigo lors de la journée inaugurale, Yannick Ferrera Carrasco était encore bien présent dans le onze de base des hommes de Diego Simeone. Positionné sur le côté gauche de l'attaque madrilène, l'ancien monégasque a été assez remuant lors de la première période, même si son équipe ne s'est pas procurée beaucoup d'occasions en dehors de l'ouverture du score. Le but a été inscrit par l'Argentin Angel Correa à la 41e minute de jeu, son troisième en deux rencontres.

Au retour des vestiaires, Carrasco est passé tout près d'ouvrir son compteur, mais il a buté sur le gardien visiteur (51e). L'ailier s'est encore signalé à la 79e en servant en retrait Luis Suarez, mais le buteur uruguayen a trop enlevé sa frappe. Yannick Carrasco a disputé toute la rencontre.

Grâce à ce succès, le champion d'Espagne en titre débute sa saison avec six points sur six avant de recevoir Villarreal le 29 août prochain.

La Real Sociedad s'est imposée un peu plus tôt par le plus petit score (1-0) à domicile face au Rayo Vallecano. Sur le banc au coup d'envoi, Adnan Januzaj est entré en cours de jeu à la 77e minute. Le club basque enregistre sa première victoire de la saison. Après une défaite inaugurale sur le terrain du FC Barcelone, la Real Sociedad a bien réagi en s'imposant 1-0 à domicile ce dimanche face au Rayo Vallecano pour le compte de la deuxième journée de championnat. Le but victorieux a été inscrit à la 68e minute sur pénalty par Mikel Oyarzabal, récent médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. À un peu moins d'un quart d'heure de la fin, Adnan Januzaj est entré à la place de David Silva et a participé à la victoire des siens.

FRANCE:

Avec un bilan de 1 point sur 6, Lyon espérait conquérir sa première victoire de la saison, dimanche après-midi. Cependant, l'équipe de Jason Denayer (monté à la 82e minute) n'est pas parvenu à remporter son match à domicile contre les promus de Clermont, concédant le but égalisateur dans le temps additionnel après avoir mené de deux buts. Elbasan Rashani a inscrit le but du 3-3 à la 91e minute, après avoir fait 3-2 à la 80e minute pour les Clermontois. Lyon menait 3-1 au repos, grâce à des buts de Moussa Dembélé (5e, sur penalty et 21e) et Lucas Paqueta (45e+2). Sinaly Diomande avait marqué contre son camp à la 12e minute.

L'Olympique Lyonnais connaît donc un début de saison difficile et reste sans victoire après trois matches. Les promus de Clermont ont démarré leur campagne dans l'élite avec succès, comptant 7 points sur 9 et occupant la deuxième place, derrière le PSG (9 points).

Wout Faes et Thomas Foket étaient tous les deux titulaires avec le Stade de Reims sur le terrain du FC Metz lors de la 3e journée du championnat. Ils ont disputé l'entièreté de la rencontre pour leur équipe qui a quitté Metz avec un point après un match nul, 1-1. Foket, qui occupait le couloir droit, a écopé d'un carton jaune à la 42e minute. Reims a ainsi enregistré son troisième match nul de la saison, en autant de matchs.

Matz Sels défendait les cages du RC Strasbourg contre Troyes. Le portier belge a dû se retourner à la 19e minute suite au but de Touzghar, mais Strasbourg est parvenu à égaliser via Thomasson à la 77e et a engrangé un premier point cette saison dans son Stade de la Meinau. Les Strasbourgeois partagent désormais la dernière place du classement de Ligue 1.

Jérémy Doku souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, selon son entraîneur à Rennes, Bruno Genesio. Le Diable Rouges pourrait manquer les deux prochains matches du Stade Rennais jeudi à Rosenborg en barrage de Conference League et dimanche à Angers en Ligue 1 alors que se profile la prochaine fenêtre internationale avec la Belgique. Jérémy Doku est sorti juste avant la mi-temps du match du championnat de France face à Nantes (1-0) dimanche, suite à un contact dans la surface avec un Nantais à la 39e minute.

"C'est le gros point noir de la soirée, une blessure à l'ischio. Je ne sais pas encore la nature exacte de celle-ci et sa durée d'indisponibilité, mais je pense qu'il ratera Rosenborg (jeudi) et Angers (dimanche prochain)" a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse d'après-match et dont les propos sont rapportés par l'Equipe. Genesio espère pouvoir compter sur Doku après la trêve internationale.

C'est peut-être une autre mauvaise nouvelle pour les Diables rouges à moins d'une semaine de l'annonce de la sélection de Roberto Martinez en vue des rencontres de qualifications pour le Mondial 2022 contre l'Estonie le 2 septembre à Tallinn la Biélorussie le 5 septembre (à Kazan) et la République Tchéque le 8 septembre au stade Roi Baudouin.

ANGLETERRE:

Dendoncker a débuté sur le banc de Wolverhampton qui accueillait Tottenham, samedi après-midi pour le compte de la 2e journée du championnat d'Angleterre. Il est monté à la 72e minute à la place de Joao Moutinho alors que son équipe était menée 0-1. Les Wolves n'ont cependant pas réussi à revenir au score et concèdent leur deuxième défaite en deux matchs, après Leicester la semaine passée.

Deux Belges étaient présents pour le derby londonien de dimanche qui opposait Arsenal et Chelsea à l'Emirates Stadium. Romelu Lukaku n'a pas attendu pour marquer son premier but de la saison après son retour à Chelsea. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, titulaire et resté sur la pelouse pendant tout le match, a ouvert le score dès la 15e minute, servi sur un plateau par Reece James. Il est passé non loin d'un doublé, sa tête à la 77e étant déviée par Leno sur la barre transversale. Reece James a inscrit l'autre but de la rencontre, à la 35e minute. Côté Gunners, Albert Sambi Lokonga était également titulaire. Le jeune milieu de terrain, associé à Xhaka devant la défense, a disputé l'entièreté de la rencontre. Il a écopé d'une carte jaune à la 67e minute pour une faute commise sur Lukaku. Arsenal a essuyé sa deuxième défaite de la saison en autant de matchs, s'inclinant 0-2 face aux Blues.

ITALIE:

Naples s'est imposé dimanche soir lors de son premier match de Serie A pour le compte de la saison 2021-2022. Privée de Dries Mertens blessé et réduite à dix après l'exclusion de l'ancien attaquant de Charleroi, Victor Osimhen (23e), l'équipe napolitaine l'a emporté 2-0 contre Venise, où Daan Heymans a disputé 75 minutes. Les buts de la rencontre ont été marqués par Lorenzo Insigne sur pénalty à la 62e minute et par Elif Elmas à la 73e. Opéré à l'épaule le 5 juillet dernier, Dries Mertens n'était pas présent pour le premier match de Naples face au promu de Venise. Son absence n'a pas empêché ses coéquipiers de s'imposer sur le score de 2-0 et d'engranger les trois premiers points de la saison.

La rencontre a été émaillée de plusieurs faits de jeu, dont le premier, survenu dès la 23e minute. L'ancien attaquant du Sporting de Charleroi, Victor Osimhen, a été exclu pour un vilain tacle sur son adversaire. Réduite à dix, l'équipe napolitaine a cru pouvoir ouvrir la marque à la suite d'un pénalty accordé peu avant l'heure de jeu, mais Lorenzo Insigne a raté son envoi (57e).

Ce n'était que parti remise pour le récent champion d'Europe italien qui a transformé un deuxième coup de réparation quelques minutes plus tard (62e). Son équipier Elif Elmas allait donner au score son allure définitive en doublant la mise à la 73e minute.

De son côté, Venise retrouvait l'élite 19 après et comptait en ses rangs Daan Heymans. Titulaire sur le côté gauche du milieu de terrain vénitien, l'ancien de Waasland-Beveren a écopé d'un carton jaune à la 38e minute pour avoir retenu son adversaire, avant d'être remplacé à un quart d'heure du terme.

PAYS-BAS:

Aux Pays-Bas, Thibault Rommens était lui aussi titulaire avec les G. A. Eagles en visite à Rotterdam, contre Feyenoord Il n'a pas réussi à noircir la feuille de statistiques puisque son équipe s'est inclinée 2-0 après un doublé de Bryan Linssen en deuxième mi-temps pour les visités. Les Eagles de Rommens sont toujours à la recherche de leur premier point après 3 matchs de championnat.

Le Vitesse Arnhem, adversaire d'Anderlecht lors des qualifications pour la Conférence League, s'est incliné 0-3 sur sa pelouse face à Willem II dans la cadre de la deuxième journée de Eredivisie. Loïs Openda a disputé l'intégralité de la rencontre pour Vitesse alors qu'Elton Kabangu est rentré en cours de match pour le compte de Willem II. À quelques jours de recevoir le Sporting d'Anderlecht pour le match retour des barrages de qualification pour la phase de groupes de Conférence League jeudi, Vitesse Arnhem s'est incliné 0-3 sur sa pelouse face à Willem II. Présent dès le coup d'envoi, l'attaquant Loïs Openda n'a pu empêcher la défaite de son équipe.

Du côté de Willem II, Elton Kabangu a participé au succès des siens en rentrant à la 70e minute de jeu à la place de Wriedt, premier buteur du jour. Les deux autres réalisations ont été inscrites par Yttergard et Nunnely. Jorn Blondeel, gardien remplaçant de Willem II est, quant à lui, resté sur le banc toute la rencontre.