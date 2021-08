Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Les Diables sans Doku, De Bruyne et Mertens lors du prochain rassemblement

Jérémy Doku a encouru une blessure musculaire et a dû être remplacé avec Rennes, ce dimanche. Kevin De Bruyne ressent encore une douleur à la cheville et n’a pas joué avec Manchester City contre Norwich ce week-end.

Alors que Dries Mertens n’a pas encore repris après son opération à l’épaule. De son côté, Timothy Castagne était sur le banc à Leicester ce lundi soir, contre West Ham. Le latéral sera sans doute de retour.

Thomas Vermaelen et Toby Alderweireld devraient, quant à eux, pouvoir faire le voyage depuis le Japon et le Qatar, malgré les restrictions sanitaires. Le sélectionneur annoncera sa large sélection pour les matchs contre l’Estonie, la Tchéquie et la Biélorussie ce jeudi.