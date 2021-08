Mbappé refuse une nouvelle offre du PSG: le Real Madrid en embuscade pour le recruter, Paris aurait déjà ciblé son remplaçant

En France, RMC Sport a lâché une bombe ce lundi en annonçant que Kylian Mbappé avait, une nouvelle fois, refusé une offre du PSG pour prolonger son contrat en capitale française. Pour rappel, il ne reste qu'un an de contrat à Mbappé avec la bande à Neymar et Messi.

Si le Français a refusé une nouvelle fois, malgré l'arrivée de renforts (Ndlr: Hakimi, Sergio Ramos, Donnaruma, Messi, Wijnaldum,...) visant à rendre l'équipe plus compétitive (ce qu'il réclamait), c'est sans doute parce qu'il rêve du Real Madrid. L'offre faite à Mbappé concernait une prolongation de 5 saisons + une sixième en option, ainsi qu'une augmentation salariale.

Et face à ce nouveau refus, il semblerait que le PSG ait perdu patience. Selon RMC Sport, le club ne fermerait plus totalement la porte à l'idée de vendre Kylian Mbappé cet été. Le but étant également de récupérer une partie de l'investissement réalisé en juillet 2018. A l'époque, Paris avait déboursé 145 millions à l'AS Monaco pour s'attirer les services de la pépite française. Un bonus de 35 millions supplémentaires aurait été versé au club monégasque si le joueur prolongeait au Parc des Princes. Cette hypothèse semble être compromise.

Pas (encore) d'offre du Real

Mais, toujours d'après nos confrères de RMC Sport, le Real Madrid n'a pas encore ouvert les négociations avec le club parisien, ce qui rend le dossier toujours très complexe.

Ce mardi matin, AS et Marca ont tous deux réservé leur une à Kylian Mbappé. Les deux journaux espagnols évoquent la possible arrivée de Mbappé au Real. D'après eux, les Madrilènes ne veulent pas aller au clash avec le PSG mais ils sont intéressés par leur joueur. Mais la donne a changé depuis ce lundi selon eux car Paris semble résigné à vendre son joueur.

D'après AS, suite aux nouvelles mesures prises par la Liga, le Real pourrait disposer d'un total de 122 millions d'euros pour transférer l'international français. A cette somme, s'ajoutent les ventes de Varane et Odegaard (40 et 35 millions respectivement). Le Real disposerait donc des fonds nécessaires pour s'offrir le joueur.

Le Real Madrid va-t-il passer à l'offensive dans les prochaines heures du mercato, lui qui a connu un mercato bien calme dans le sens des arrivées ?

De son côté, le PSG songerait déjà à Richarlison, un ami de Neymar, pour remplacer Mbappé.

