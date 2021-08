Leonardo confirme une offre "insuffisante" du Real Madrid pour Kylian Mbappé: "S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir"

Leonardo avait des choses à dire ce mercredi. Un sujet brûle les lèvres des suiveurs de la planète football: Kylian Mbappé va-t-il rester au PSG ? Pour plusieurs confrères (dont RMC et AFP), le directeur sportif a répondu à la question. Tout d'abord, il est revenu sur l'offre du Real Madrid pour son joueur. "Verbalement, nous avons répondu défavorablement à cette offre", en ajoutant qu'elle s'élevait à environ 160 millions d'euros, sans donner de chiffres précis. Leonardo a également avoué son amertume envers les dirigeants du Real. "Cela ressemble à une stratégie pour avoir un non de notre part, pour montrer qu'ils ont tout essayer et d'attendre un an pour l'avoir libre. Cela fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c'est incorrect, illégal même car ils ont contacté le joueur."

Visiblement agacé, le Brésilien ne prévoit pas de renouveler le dialogue avec son homologue de la Casa Blanca. "On n'a pas prévu de reparler avec le Real Madrid. La deadline c'est le 31 août à minuit. C'est comme ça le mercato, pour nous on est clair: on le garde et on le prolonge. Mais on ne va pas le laisser partir pour une somme inférieure à ce qu'on a payé alors qu'on doit encore des sous à Monaco", a-t-il expliqué.

Le joueur ne s'est pas encore publiquement exprimé à propos de cet éventuel départ. Une nouvelle fois, Leonardo a voulu fermer la porte... tout en étant pragmatique."Notre objectif, c'est de le prolonger et de le garder. Mais si un joueur veut partir, c'est à nos conditions, ce n'est pas seulement pour Kylian, c'est pour tous les joueurs" a-t-il fermement déclaré. "Si un joueur a envie de partir, il va partir, le club, le projet, restent au dessus de tout le monde", a ajouté le dirigeant brésilien.

Pour le directeur sportif, le joueur n'a jamais annoncé qu'il souhait partir. Et encore moins à la fin de son contrat. "Avec Kylian, on a beaucoup parlé, il nous a toujours dit les mêmes choses. Kylian a toujours promis qu'il ne partirait pas libre du club. C'est toujours ce qu'il nous a dit." Mais l'offre du Real ainsi que son refus de prolonger redistribue les cartes. "Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S'il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c'est à nos conditions", a-t-il conclu.