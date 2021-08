Roberto Martinez rappelle 31 joueurs dont Vanheusden, Sambi Lokonga et Delcroix, De Bruyne forfait

Comme pressenti, de nouvelles têtes ont fait leur apparition suite aux pépins physiques subis par certains joueurs ces dernières semaines.



Thomas Vermaelen ne pourra finalement pas rentrer du Japon tandis que Mertens, Chadli, De Bruyne et Doku sont pour leur part blessés. Autre absence: celle de Simon Mignolet: "Vous le savez, il a dû nous quitter durant l'Euro à cause d'une petite blessure. Il va profiter de cette trêve internationale pour se reposer un peu et sera probablement avec nous en octobre. Ce sera aussi le cas de Van Crombrugge, qui était blessé au dos la saison dernière et qui a beaucoup travaillé pour revenir. Ce n'était pas le bon moment pour le rappeler."



Cela permet à Casteels, opéré cet été, de retrouver l'équipe, tout comme Kaminski. Hannes Delcroix fait également son retour après son bon début de saison à Anderlecht. Foket, Saelemaekers, Sambi Lokonga et Lukebakio seront également présents lors de ce rassemblement.



Concernant Charles De Ketelaere et Yari Verschaeren, ils évolueront avec les Espoirs avant de rejoindre les Diables pour le dernier match, contre la Biélorussie. "Les Espoirs ont des matches très importants pour l'avenir de notre sélection, c'est pourquoi ces deux joueurs aideront l'équipe avant de nous rejoindre" a justifié Martinez.



Le sélectionneur a également fait le point sur la forme d'Eden Hazard: "Il va très bien. Ce rassemblement sera l'occasion pour lui de faire un pas supplémentaire vers sa meilleure forme, en prenant un peu plus de rythme en compétition."



Enfin, signalons que Roberto Martinez a cité d'autres joueurs, absents de la sélection, mais qu'il tient à l'oeil. Benito Raman et... Dante Vanzeir ont notamment été mentionnés par l'Espagnol. Une façon d'encourager les deux attaquants à se battre pour gagner leur place en octobre, sans doute.



La sélection complète:





📝 31 Devils for our September games. 🤩🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/zZZ1JMZhzY — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) August 26, 2021