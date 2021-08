Europa League: tirage au sort abordable pour Genk, groupe plus compliqué pour l'Antwerp

Après les qualifications de l'Antwerp et Gand, respectivement pour les phases de poules de l'Europa League et de la Conference League, la Belgique aura quatre représentants en Europe cette saison, au minimum jusqu'en décembre. En plus de ces deux clubs, on retrouve bien sûr le Club Bruges en Champions League (tombé dans le groupe de la mort avec le PSG, Man City et Leipzig), ainsi que Genk, assuré de la phase de poules de l'Europa League après son élimination des qualifications de la Champions League contre le Shakhtar Donetsk.

En Europa League, nos deux club belges ont été relativement épargnés par le sort. Genk se retrouve dans le Groupe H avec le Dinamo Zagreb, West Ham et le Rapid Vienne. Un tirage abordable qui doit permettre aux Genkois de viser la qualification.

Le tirage est un rien plus compliqué pour l'Antwerp (qui était dans le pot 4). Versé dans le groupe D avec l'Olympiacos, Francfort et le Fenerbahçe. Les Anversois devront afficher un beau niveau pour continuer leur route en Europa League.

Le calendrier complet de chaque groupe sera connu au plus tard samedi matin.

Les barrages sont programmés les 17 et 24 février, les huitièmes de finale 10 et 17 mars, les quarts 7 et 14 mars, les demi-finales 28 avril et 5 mai.