Le coup de maître de Manchester United: retour sur la journée totalement folle de CR7

Quel vendredi incroyable ! En plus du feuilleton Kylian Mbappé qui s'est enfin accéléré, la planète football a vu l'une de ses légendes vivantes réaliser un transfert totalement inattendu. Annoncé potentiellement sur le départ depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo a brutalement mis fin à son histoire d'amour avec la Juventus Turin. Le week-end dernier, son entraîneur Massimiliano Allegri répétait pourtant : "il n'y a jamais eu de volonté de sa part de quitter la Juventus".

Tout a changé en quelques jours, lorsque Manchester City s’est doucement tourné vers le Portugais en début de semaine, comme plan B après l’échec du transfert d’Harry Kane. Jorge Mendes, l’agent de Ronaldo, a discuté avec les Citizens durant plusieurs jours, toujours de manière verbale et non officielle. Tous les signaux plaidaient en faveur d’un départ du quintuple Ballon d’Or vers le club de Kevin De Bruyne… jusqu’au coup de théâtre de ce vendredi. Sachant que le joueur était ouvert à un départ d’Italie, Manchester United avait en réalité pris contact directement avec l’agent de CR7 dès jeudi soir.

Rapidement, celui qui s'est révélé avec le maillot des Red Devils entre 2003 et 2009 s'est ouvert aux négociations avec United, tournant par la même occasion le dos à City. Ce vendredi matin, il a fait ses adieux au vestiaire de la Juve avant que son entraîneur ne confirme son départ. "Je pars d'un club incroyable, le plus grand d'Italie et sûrement l'un des plus grands d'Europe. J'ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus et j'aimerai toujours la ville de Turin jusqu'à mes derniers jours", a-t-il écrit plus tard sur les réseaux sociaux. Puis, en l'espace de quelques dizaines de minutes, Ronaldo a trouvé un accord avec Manchester United pour un contrat jusqu'en 2023 avec un salaire net de 29 millions d'euros, selon Sky Italia.

Dans la foulée, une offre officielle a été déposée sur la table de la Juventus ce vendredi : 15 millions d’euros et 8 millions d’euros de bonus. Le joueur de 36 ans étant en fin de contrat en 2022, les Bianconeri n’ont pas hésité longtemps avant d’accepter. Sur le coup de 17h50, les Red Devils ont annoncé avoir trouvé un accord. Le joueur, qui a atterri au Portugal vendredi après-midi en vue des matchs internationaux, doit désormais passer sa visite médicale. Il fera probablement son grand retour à Old Trafford le 11 septembre face à Newcastle. Son association avec Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford ou encore Jadon Sancho fait déjà saliver…