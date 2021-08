Mbappé au Real Madrid, c'est imminent: la presse espagnole dévoile déjà les détails de son arrivée

Pour la presse française et espagnole, le Français est plus proche que jamais du Real Madrid.

Quelques jours après une première offre de 160 millions d'euros pour Kylian Mbappé, le Real Madrid est revenu à la charge ce jeudi avec une offre de 170 millions d'euros plus 10 millions possibles en bonus considérés comme "facilement atteignables".

Si le PSG avait balayé la première offre d'un revers de la main, cette fois-ci, les Parisiens n'ont pas encore refusé. Selon L'Équipe, les dirigeants du club de la capitale française auraient même ouvert les négocations avec le Real Madrid pour sa pépite, malgré les propos de Nasser El-Khelaifi, ce jeudi après le tirage au sort de la Ligue des Champions : "J'ai été très clair, on a toujours été très clair. On ne va pas se répéter à chaque fois. On ne va pas changer notre position."

Si le président du PSG envisageait donc de refuser cette nouvelle offre, ce serait l'émir du Qatar en personne, Tamim ben Hamad Al Thani, qui l'aurait forcé à ouvrir les négociations avec le club espagnol selon les informations du quotidien AS.

Les détails de son arrivée ont fuité

Pour la presse espagnole, l'arrivée du Français à Madrid ne fait plus l'ombre d'un doute. AS dévoile que le Real réserve le numéro 5 à Mbappé. Numéro mythique à la Casa Blanca puisqu'il fut celui de son idole Zinédine Zidane. Actuellement porté par Vallejo, le club espagnol veut tout faire pour que le jeune attaquant puisse porter ce numéro fétiche. Toujours selon le quotidien espagnol, Mbappé aurait également déjà trouvé sa demeure madrilène, dans le quartier aisé de La Moralejo, non loin de la maison construite par Sergio Ramos.

Quant à la présentation officielle du joueur de 22 ans, Marca pense qu'il y a deux options possibles : soit le jeudi 8 ou vendredi 9 septembre dans un lieu public capable d'accueillir un grand nombre de personnes, à Valdebebas, où le Real Madrid a installé son centre d'entraînement. L'autre option serait d'attendre le samedi 10 septembre, pour une présentation au Santiago Bernabeu, fraîchement rénové, avant le match de Liga contre le Celta Vigo. Une présentation tardive liée au fait que Mbappé doive rejoindre la sélection française pour les qualifications en vue du Mondial 2022.

Mais, même si la presse espagnole en est convaincue et qu'un transfert semble plus proche que jamais, pour l'instant, Kylian Mbappé est toujours bien un joueur du PSG.