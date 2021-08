Pourquoi Cristiano Ronaldo devrait rejoindre Manchester City dans les prochaines heures

Le mercato de cette saison 2021-2022 restera à jamais légendaire. Après le départ de Messi du FC Barcelone pour le PSG, c'est au tour d'une autre légende du ballon rond de quitter son club pour un autre championnat. En effet, Sky Sport annonce avec certitude que Cristiano Ronaldo va bel et bien rejoindre Manchester City dans les dernières heures du mercato estival. Le divorce entre le quintuple Ballon d'Or et le club turinois serait en effet déjà consommé, après 3 saisons plus ou moins réussies avec la Vielle Dame. Désireux de quitter la Juventus et l'Italie à une saison de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et au staff de la Juventus.

L'attaquant portugais aurait même déjà repris toutes ses affaires dans les installations du club à Continassa, le centre d'entraînements qu'il ne compte plus fréquenter. Si toutes ces informations se confirment, il s'agit bel et bien de la fin de l'époque du numéro 7 en Série A. comme l'aurait indiqué son agent, le très médiatisé Jorge Mendes, qui aurait envoyé un communiqué au club pour faire part de l'adieu imminent de Cri-cri au club.

Le dénouement pourrait même avoir lieu ce vendredi puisque Jorge Mendes aurait assuré au club turinois qu'une offre aux alentours des 30 millions d'euros devrait arriver en ce jour dans les bureaux de la Vieille Dame. Une somme qui devrait convenir aux Bianconeri alors qu'un accord entre CR7 et les Citizens a déjà été trouvé il y a quelques jours. Plusieurs médias anglais évoquent même un salaire annuel de 15 millions d'euros.

Arrivé à l'été 2018 à Turin, le Portugais a disputé 134 rencontres lors desquelles il aura réussi à inscrire 101 buts. La Juventus semble déjà s'activer pour remplacer la star portugaise de son effectif. Un échange entre le quintuple Ballon d'Or et Gabriel Jesus est ainsi évoqué. Mauro Icardi aurait déjà fait savoir au club transalpin qu'il ne souhaitait pas quitter le PSG. Un retour de Moise Kean est également sur la table des dirigeants qui penchent aussi pour le profil de l'attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca.