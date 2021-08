Belges à l'étranger: le Real, avec Courtois et Hazard, sorti du banc, s'impose difficilement au Betis

Premier League

Sans Kevin De Bruyne, Manchester City ne fait qu'une bouchée d'Arsenal sans Sambi Lokonga

Sans Kevin De Bruyne, blessé à la cheville, Manchester City a infligé une claque à Arsenal (5-0) en ouverture de la 3e journée de Premier League samedi. Albert Sambi Lokonga est lui resté sur le banc toute la rencontre chez les Gunners. Manchester City rentrait parfaitement dans son match et profitait du laxisme défensif d'Arsenal pour mener 2-0 après 12 minutes grâce à des buts d'Ilkay Gündogan (7e) et Ferran Torres (12e). Largement dominés, les Gunners étaient réduits à dix à la 35e minute pour une geste de granit Xhaka jugé trop dangereux par l'arbitre. Peu avant le repos, les Cityzens mettaient un nouveau coup sur la tête des Londoniens avec le 3-0 inscrit par Gabriel Jesus (43e).

En seconde période, les joueurs de Pep Guardiola ajoutaient un quatrième but via Rodri (53e) avant que Ferran Torres ne fixe le score final à 5-0 en fin de rencontre (84e).

Au classement, Manchester City passe provisoirement en tête avec 6 points sur 9. Arsenal occupe lui la lanterne rouge avec une troisième défaite en autant de rencontres. Les Gunners n'ont toujours pas marqué cette saison en championnat et ont encaissé neuf buts.

Chelsea, à dix pendant une mi-temps

Liverpool et Chelsea s'affrontaient samedi à Anfield pour le compte de la troisième journée de Premier League. Avec Romelu Lukaku dans le onze de base, les Blues ont ramené un point de leur déplacement (1-1) en jouant la seconde mi-temps en infériorité numérique à la suite de l'expulsion de Reece James. Auteur d'une première convaincante face à Arsenal, Lukaku n'a pas réussi à faire trembler les filets de Liverpool, malgré sa présence lors des 90 minutes. Son coéquipier allemand Kai Havertz a trouvé le chemin des filets à la 23e minute à la suite d'un corner, avant que Liverpool ne rétablisse l'égalité sur pénalty dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Coupable d'un sauvetage de la main sur sa ligne de but, Reece James s'est vu brandir la carte rouge par l'arbitre avant que Mo Salah ne trompe Edouard Mendy, le portier de Chelsea.

Les Blues ont disputé toute la seconde mi-temps à 10 contre 11, mais le score n'a plus évolué. Avec sept points, les deux équipes occupent la tête du classement à égalité avec West Ham et Everton.

Bundesliga

Le Bayern Munich trop fort pour Boyata et Lukebakio

Le Hertha Berlin de Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio, tous les deux titulaires, se déplaçait sur la pelouse du Bayern Munich pour le compte de la troisième journée de Bundesliga.

Le champion d'Allemagne s'est imposé sans difficulté sur le score de 5-0. Débarrassé de ses pépins physiques, Boyata était bien présent dans la défense centrale du Hertha Berlin, le brassard de capitaine autour du bras. Dodi Lukebakio était également aligné sur le flanc droit de l'attaque berlinoise et a été remplacé à la 61e minute de jeu. Face au champion en titre, les visiteurs n'ont pas eu voix au chapitre et étaient rapidement menés à la suite d'une réalisation de Thomas Müller (8e). Les Bavarois augmentaient leur avance grâce à Robert Lewandowski (34e, 70e et 84e) et au jeune Jamal Musiala (49).

À la suite de cette défaite, le Hertha Berlin occupe toujours la dernière place avec 0 point. Le Bayern, lui, occupe la tête du classement à égalité avec Fribourg et Leverkusen, sept points chacun.

Liga

Le Real Madrid, avec Courtois et Hazard, sorti du banc, s'impose difficilement au Betis

Le Real Madrid a empoché les trois points à l'occasion de son déplacement au stade Benito Villamarín de Séville où il défiait le Betis. Les Madrilènes, avec Thibaut Courtois titulaire et Eden Hazard monté au jeu, se sont imposés 0-1 grâce à un but de Dani Carvajal dans ce duel de la 3e journée de Liga. Le Brésilien Vinicius, préféré à Eden Hazard au coup d'envoi, a provoqué la première occasion de la partie mais Karim Benzema a vu son tir passer tout près du poteau sévillan (5e). Le Betis a répondu dans la foulée sur un coup franc de Nabil Fekir, bien repoussé par Thibaut Courtois (11e).

L'équipe de Carlo Ancelotti a trouvé la faille peu après l'heure de jeu, moment où Dani Carvajal a repris victorieusement au deuxième poteau un centre de Karim Benzema (0-1, 61e). Marco Asensio est passé proche de doubler la mise. À la récupération, il a porté le ballon sur de nombreux mètres avant de décocher une frappe à ras de terre, passée à côté du poteau (73e).

Monté au jeu à la 78e minute, Eden Hazard a écopé d'un carton jaune pour une perte de temps (81e). Le Brainois, après une combinaison avec Benzema, s'est procuré une fenêtre de tir mais sa frappe du gauche n'a pas inquiété Rui Silva (90e). Le Real aurait pu tout perdre à la dernière seconde mais Courtois, auteur d'un bon match, a détourné avec brio une tentative de Martin Montoya (90e+6).

La Maison Blanche, grâce à sa première rencontre sans concéder de but, compte sept points et rejoint en tête le FC Séville, Valence et Majorque. Champion en titre, l'Atlético de Madrid de Yannick Carrasco aura l'occasion dimanche, en cas de victoire contre Villarreal, de prendre la tête du championnat.

Adnan Januzaj et la Real Sociedad s'imposent 1-0 contre Levante

Remplaçant au coup d'envoi, Adnan Januzaj a assisté sur le banc à l'ouverture du score de son équipe signée Ander Barrenetxea à la 42e minute. Un but qui a suffi à la Real Sociedad pour s'imposer 1-0 contre Levante samedi soir dans le cadre de la troisième journée de Liga. L'ailier belge de 26 ans est entré à un peu moins de dix minutes de la fin et a participé à la victoire des siens, la deuxième en trois matchs. Titulaire lors de la journée inaugurale, Januzaj a depuis lors dû se contenter d'un rôle de joker.

Grâce à cette victoire, Januzaj et ses coéquipiers occupent la cinquième place provisoire du classement.

Turquie

Première titularisation pour Michy Batshuayi qui s'impose avec le Besiktas

Michy Batshuayi et son club de Besiktas se sont imposés 1-0 à domicile samedi contre Karagumruk pour le compte de la troisième journée du championnat de Turquie. L'avant-centre de 27 ans a été remplacé à la 88e minute de jeu. Monté au jeu lors de la rencontre précédente, Michy Batshuayi était pour la première fois titulaire depuis son arrivée en prêt dans l'équipe stambouliote. En pointe de l'attaque, l'ancien du Standard a quasiment joué l'entièreté de la rencontre. Bien que le Diable Rouge n'ait pas marqué pour ses nouvelles couleurs, le club stambouliote s'est malgré tout imposé 1-0 grâce à Teixeira.

Au classement, Besiktas occupe provisoirement la première place avec sept unités.

Eredivisie

Cyril Ngonge (Groningue) s'offre un doublé mais perd contre le PSV de Yorbe Vertessen

En déplacement avec son club de Groningue sur la pelouse du PSV Eindhoven pour le compte de la troisième journée de Eredivisie, Cyril Ngongé s'est illustré en marquant les deux buts de son équipe. Malgré ce doublé, le PSV s'est imposé 5-2 grâce, notamment, à une passe décisive de Yorbe Vertessen, monté au jeu à la mi-temps. Titulaire sur le flanc droit, Ngonge a inscrit ses deux premiers buts de la saison. Sa première réalisation est survenue à la 15e minute de jeu, après qu'il a récupéré un bon centre de la gauche légèrement dévié par un défenseur. Isolé face au gardien, il le trompait calmement pour faire 1-1.

A peine trois minutes plus tard, le portier local repoussait une frappe directement dans les pieds de l'ancien joueur du Club de Bruges, qu'il renvoyait dans le but vide pour donner l'avantage à ses couleurs.

Malgré cette avance, le PSV s'est imposé sur le score de 5-2, en égalisant dans un premier temps via un but contre son camp de El Hankouri, avant de prendre l'avantage dans les arrêts de jeu de la première mi-temps grâce à Ramalho. Zahavi donnait deux buts d'avance à son équipe peu après le retour des vestiaires (56e), grâce à Yorbe Vertessen, à la passe pour le quatrième but. Bruma fixant le score final dans les arrêts de jeu.

De son côté, Go Ahead Eagles a obtenu la victoire à domicile aux dépens du Sparta Rotterdam 2-0. Philippe Rommens a joué toute la rencontre pour les visités alors que Michael Heylen a été remplacé à la mi-temps.

Au classement, le PSV occupe provisoirement la tête avec 9 points sur 9. Groningue compte 4 points, Go Ahead Eagles 3 et le Sparta Rotterdam 1.

Le PEC Zwolle de Siemen Voet s'incline à Willem II

En déplacement samedi sur la pelouse de Willem II, Siemen Voet et son club de PEC Zwolle se sont inclinés 1-0. Voet a joué l'intégralité de la rencontre alors qu'Elton Kabangu est entré en cours de jeu pour Willem II et que le gardien Jorn Blondeel est resté sur le banc. Titulaire en défense pour Zwolle, Siemen Voet n'a pu empêcher son équipe de perdre 1-0 sur le terrain de Willem II. En face, Nelson Kabangu est entré à la 72e minute de jeu en lieu et place de Che Nunnely, sur le côté droit de l'attaque de Willem II.

Au classement, Willem II occupe la quatrième place avec six unités alors que PEC Zwolle ferme la marche avec trois défaites en trois matchs.