Lukebakio à Wolfsbourg, qui compte désormais trois Diables rouges : "Un rêve absolu pour moi de jouer la Ligue des champions"

Il quitte un Diable rouge pour en rejoindre deux autres. Dodi Lukebakio laisse temporairement Dedryck Boyata et le Hertha Berlin derrière lui pour prendre la direction de Wolfsbourg, sous la forme d'un prêt d'une saison. Là-bas, il retrouvera Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw mais aussi le jeune Diablotin Aster Vranckx.

Auteur d'un bon début de saison malgré les grandes difficultés du Hertha, l'ancien Mauve et Zèbre passe ainsi de l'actuelle lanterne rouge au leader de la Bundesliga, qui a entamé son championnat avec un 9 sur 9. "Wolfsbourg est un grand club en Allemagne et et il m'a impressionné par son esprit d'équipe la saison dernière", commente Lukebakio. "Je pense que je m'intègrerai très bien dans l'équipe et que je pourrai utiliser mes compétences de manière optimale ici. J'ai hâte de jouer et bien sûr, c'est un rêve absolu pour moi de pouvoir disputer la Ligue des champions."

En ce début de saison, l'attaquant appelé par Roberto Martinez a inscrit l'un de deux seuls buts de son équipe. Et c'était face à ... Wolfsbourg le 21 août. "Nous sommes très heureux que Dodi ait décidé de relever avec nous les défis qui nous attendent cette saison", se réjouit Marcel Schäfer, le directeur sportif de Wolfsbourg. "Nous sommes convaincus que ses qualités peuvent nous aider à atteindre nos objectifs."

En attendant, le joueur de 23 ans va rejoindre Tubize ce lundi pour peut-être effectuer sa deuxième apparition avec les Diables rouges, huit mois après ses grands débuts contre la Suisse lors d'un match amical.