Une journée très animée chez les Mauves: six départs et une arrivée

La journée a encore été très animée à Neerpede, avec une arrivée et six départs, dont deux ruptures de contrat.

L’arrivée : Magallan

Comme annoncé, c’est l’Argentin Lisandro Magallan (27 ans, défenseur central de l’Ajax) qui doit remplacer Hannes Delcroix, opéré au genou. “On a confiance en nos jeunes Harwood-Bellis et Debast, mais Magallan apporte de l’expérience et il va augmenter la concurrence”, dit le directeur sportif Peter Verbeke. En 2019, l’Ajax l’avait acheté pour 9 millions €.

Deux contrats cassés : Sanneh et Adzic

Vu que plusieurs joueurs ne suscitaient aucun intérêt, le Sporting a pris la décision drastique de rompre leur contrat. Sanneh et Adzic ont joué le jeu correctement : ils n’ont pas réclamé 100 % de leur salaire. En échange, ils sont libres.

Trois locations : Nkaka, Dauda et Bundu

Après avoir placé Cobbaut à Parme (D2 italienne), Anderlecht a trouvé des solutions pour Nkaka, Dauda et Bundu. Le premier part à Waasland-Beveren (en D1B), le deuxième à Carthagène (D2 espagnole) et le troisième retourne à AGF Aarhus (en D1 danoise) où l’ailier qui n’a pas réussi au Sporting, avait déjà cartonné par le passé.

Un transfert : Dewaele

Sieben Dewaele, dont le contrat s’achevait en juin 2022, a signé pour 4 ans à Ostende qui l’a prêté pour un an à Nancy (Ligue 2 française) mais compte bien le récupérer ensuite.

Cinq joueurs restent

Pas de solution, en revanche, pour les cinq autres joueurs que sont Trebel, Bakkali, Saief, Colassin et Kiese Thelin. Le Sporting a proposé à Saief de rompre son contrat comme il l’a fait avec Sanneh et Adzic, mais l’ex-Gantois a refusé, tout comme Bakkali. Vu que le marché n’est pas encore fermé en Arabie saoudite et au Qatar, Trebel et Kiese Thelin pourraient encore partir vers un des championnats du Golfe.