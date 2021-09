Romelu Lukaku fête sa centième sélection par un but magnifique après un superbe service de Vanaken ! (Direct, Belgique République Tchèque 1-0)

Face à la Tchéquie, les Diables auront un objectif: se rapprocher du Qatar 2022. Et fêter Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables va connaître sa 100e sélection sous la vareuse nationale. Ses chiffres donnent le tournis: 99 rencontres pour 14 passes décisives et, surtout, 66 buts. Lors de ses 43 dernières apparitions sous le maillot rouge, "Big Rom" a inscrit 44 buts. A ce rythme, le cap des 100 roses devrait être atteint d'ici trois ou quatre ans. Un monstre.

Après sa victoire contre l'Estonie (2-3), la Belgique possède trois points d'avance sur la République tchèque. En cas de victoire, les hommes de Roberto Martinez seraient (quasiment) assurés de voir le Qatar en décembre 2022. Problème: face à de modestes Estoniens, la défense n'a pas rassuré. Sur le premier but, Alderweireld s'est fait manger comme contre Insigne lors de la défaite logique des Diables contre l'Italie. Tandis que toute la défense oublie son homme lors du second. Face aux Tchèques, quart de finalistes à l'Euro, la tâche s'annonce bien plus compliquée. D'autant plus que les Diables avaient beaucoup souffert lors du match aller à Prague (1-1).

Mais les Tchèques ont également quelques problèmes. Leur équipe est décimée par les blessures. Patrick Schlick, l'attaquant star auteur du plus beau but de l'Euro, est suspendu. Tandis que 4 joueurs ont également dû déclarer forfait: les défenseurs Ondrej Kudela, Jan Boril et Jakub Brabec ainsi que le gardien remplaçant Ondrej Kolar. L'entraîneur Jaroslav Silhavý va donc devoir se creuser les méninges pour construire son onze où Soucek, la star de West Ham, devrait certainement être présente.

A noter que le Stade Roi Baudoin sera rempli à moitié. La dernière fois que des supporters étaient présents pour soutenir les Diables date d'il y a... 656 jours.

Belgique: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco; Vanaken, Hazard, Lukaku.

République Tchèque: Vaclik, Mateju, Kalas, Kasa, Coufal, Holes, Barak, Soucek, Vydra, Pesek, Hlozek.