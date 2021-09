Bonne nouvelle pour les Diables: Kevin De Bruyne bientôt de retour

Ce dimanche, Hans Vanaken a pris la place de Kevin De Bruyne face à la République Tchèque. Posté un peu plus haut que lors de la rencontre face à l'Estonie, le médian du Club de Bruges a rayonné. Très bon dans les transmissions, il s'est surtout montré décisif avec deux assist. Une passe géniale pour Lukaku et une talonnade spectaculaire pour Hazard.

Bref, le médian s'est montré à son avantage dans un rôle plus avancé. Mais qu'adviendra-t-il lorsque KDB fera son retour ? Le joueur doit certainement savoir qu'il ne fera pas le poids. D'autant plus que le Citizen se rapproche de plus en plus du terrain. C'est ce qu'annonce le Manchester Evening News ce lundi. Il devrait faire son retour à l'entraînement collectif cette semaine. Le quotidien annonce même qu'il sera sur le banc ce samedi contre Leicester.

Blessé à la cheville lors de l'Euro, le milieu offensif est apparu une fois avec Manchester City cette saison. C'était lors de la première journée contre Tottenham (défaite 1-0). Le milieu n'avait joué que 11 minutes. Ensuite, il avait été éjecté du groupe afin qu'il puisse se remettre complètement de cette blessure.